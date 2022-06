Futureshandelen peker mot markant oppgang fra start på Wall Street tirsdag etter det brutale fallet i forrige uke. Det amerikanske markedet var stengt mandag.

Dow-futures er opp 1,5 prosent (464 poeng) til 30.337, Nasdaq-futures 1,7 prosent (189 poeng) til 11.487, mens S&P 500-futures spretter opp 1,7 prosent (63 poeng) til 3.738,75.

«Det finnes ikke én grunn til at aksjer skal sprette opp igjen, og det overveldende synet er å avvise oppsvinget som en «dead cat» som bør dø ut akkurat som alle de andre rallyforsøkene i det siste. Vi går litt tilbake på det synet, i hovedsak grunnet et kommende inflasjonsskifte», skriver Adam Crisafulli i Vital Knowledge ifølge CNBC i en oppdatering.

Crisafulli merker seg at Brent-oljen er ned rundt 10 dollar fra en nylig topp, samtidig som president Joe Biden gjør seg klar for en tur til Saudi-Arabia for å diskutere energiproduksjon. Han trekker også frem at jernmalm- og kobberprisene har falt i det siste.

«Hvis råvarer kan holde seg på en nedadgående trend, vil det fjerne et massivt overheng fra aksjemarkedene», fortsetter han ifølge kanalen.

Den 10-årige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,29 prosent, mens «fryktindeksen» VIX (CBOE) faller 2.6 prosent til 30,32.