Signerte Norges største droneavtale

– Gjennom dette styrker vi forsvarsevnen og vi støtter opp under norsk forsvarsindustri som her virkelig leverer i verdensklasse. Dette er derfor en viktig avtale for regjeringen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), ifølge en pressemelding.

Kontrakten handler om leveranser av nanodronen Black Hornet 3. En nanodrone er definert som små droner som veier mindre enn 50 gram.

Det har siden 2007 blitt solgt over 12 000 enheter av ulike varianter av Black Hornet, med USA som den største kunden.

Leveransene vil starte denne høsten, og det første avropet på kontrakten er på 96 millioner kroner.

Avtalen gjelder i første omgang i fire år, men kan deretter forlenges med ett år om gangen i inntil tre år, og har derfor en maksimal varighet på sju år, kommer det frem i meldingen.

Ifølge direktør i Forsvarsmateriell Gro Jære vil forlengelser av avtalen avhenge av utviklingen i markedet.

– Per i dag er det bare ett selskap som kan levere droner som møter kravene, men dette er et marked hvor teknologien utvikler seg raskt. Om vi om fire år ser at det er flere aktuelle kandidater, så ønsker vi å ha mulighet til å kunne lyse ut på nytt, sier Jære.