Rekordresultat for söta bror

2021 ble et solid år for Sveriges statseide selskapsportefølje, ifølge en melding fra den svenske regjeringen.

Verdien på selskapene økte med 120 milliarder svenske kroner, til en totalverdi på 820 milliarder kroner. Dette tilsvarer en årlig avkastning på 17 prosent.

Medregnet dividendeutbetalinger steg porteføljen med hele 20 prosent.

Videre økte selskapenes totale omsetning med 12,6 prosent til 408 milliarder svenske kroner, mens årsresultatet økte til rekordhøye 101 milliarder svenske kroner.

Totalt 7 selskaper sto for 80 prosent av porteføljens nettoomsetning, der energigiganten Vattenfall sto for over 40 prosent.

– For den statlige selskapsporteføljen ble 2021 et vellykket år, med blant annet fortsatt verdiskaping og rekordresultater som resultat. Bedriftene fortsetter også å drive den grønne omstillingen og den digitale utviklingen, både innad i organisasjonene og i samfunnet, sier næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.