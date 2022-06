Nordea Markets nedjusterer sitt multippel-baserte fair value-estimat på Norsk Hydro til 65 kroner pr aksje fra 75 kroner pr aksje.



Det fremgår av en oppdatering onsdag.



Meglerhuset venter at Hydros lønnsomhet vil forbli sunn de kommende årene, støttet av høye energipriser, lave aluminiumslagere og potensielt redusert eksport fra Russland. Imidlertid vil trolig redusert etterspørselsvekst og avtagende logistikkproblemer legge noe nedover press på aluminiumsprisene og prispremiene. Meglerhuset reduserer sine estimater med ni prosent for 2023 og fem prosent for 2024.

(TDN Direkt)