Det svenske finanstilsynet har siden 2020 undersøkt kredittbedømmingsprosesser hos en rekke aktører på markedet, for å se om de overholder de gitte råd og kriterier.

Nå er Resurs Bank blitt tildelt en anmerkning, som er den laveste formen for sanksjon når det kommer til overtredelse av krav, samt en sanksjonsavgift på 50 millioner kroner, ifølge børsmeldingen.

Resurs Bank deler ikke finansinspeksjonens vurdering av bankens kredittbedømmelsesprosesser.

– Vi kan konstatere at vi og finansinspeksjonen har ulike syn på saken, og vedrørende den rettslige reguleringen når det kommer til kredittvurderinger. Resurs Bank tar ansvarsfulle kredittsjekker på fullt alvor, og gjør alltid en nøye vurdering av våre kunders tilbakebetalingsevne, kommer det frem fra børsmeldingen.



Selskapet mener at de følger regelverket og at de lave kreditt-tapene er en refleksjon av dette. De vil nå vurdere situasjonen, men de vurderer at det svenske finanstilsynets vedtak ikke vil påvirke virksomheten i betydelig grad, ifølge Nils Carlsson, administrerende direktør i Resurs Bank.