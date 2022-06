Dårlig nytt for drosje-utfordrere

Det er for tidlig å reversere dereguleringen av drosjenæringen før omleggingen er tilstrekkelig evaluert og og alternativer til taksameter er prøvd ut, skriver konkurransetilsynet i en høringsuttalelse.

Dette er deregulering av drosje-bransjen:

Fra 1. november 2020 ble reglene for å kjøre taxi i Norge endret, og taxiløyvene ble frisluppet. Dereguleringen førte til at det ikke lenger er krav om å tilhøre en taxisentral og kommunene kan ikke sette tak på hvor mange drosjer det skal være. Formålet med dereguleringen var blant annet å gi norske drosjekunder et bedre tilbud ved å gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg i markedet.

Hvem som helst kan likevel ikke sitte bak rattet. Kjøretøyet må blant annet være registrert som taxi, og det er fortsatt krav om taksameter.

Dereguleringen av taxinæringen har åpnet for at nye konkurrenter kan utfordre de tradisjonelle aktørene i bransjen. Frislippet har ført til at Uber er på banen igjen, i tillegg til Bolt og russisk-eide Yango.

Vil reversere dereguleringen

Selv om det ble lagt opp til en evaluering av dereguleringen etter tre år, har Samferdselsdepartementet allerede nå satt i gang arbeidet mot reversering av dereguleringen. Dette stiller konkurransetilsynet seg kritisk til.

Krav om taksameter videreføres

Regjeringen slår fast at kravet om taksameter vil bli videreført, selv om innføring av regelverk som tillater alternativ til taksameter er en viktig del av dereguleringen.

Dette er dårlig nytt for at innovative drosje-utfordrere som håpet at dereguleringen vil gjøre det lettere for de å etablere seg i Norge.

Konkurransetilsynet peker på at taksameter er dyrt og utgjør en vesentlig etableringshindring for nye drosjeaktører. I tillegg setter et slikt krav en effektiv stopper for innovative løsninger.