Leif Inge Nordhammer har i dag kjøpt 38.000 aksjer i SalMar til en gjennomsnittlig kurs på 644,1856 kroner pr. aksje gjennom selskapet LIN AS. Styremedlemmet la dermed rett under 24,48 millioner kroner på bordet for aksjene.

Nordhammer eier indirekte 1,16 prosent av aksjene i SalMar AS og eier 99.1 prosent av aksjene i LIN AS.