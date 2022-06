Kraftig kostnadskutt for norsk kryptobørs

Norwegian Block Exchange har besluttet å iverksette kostnadsreduksjoner for å tilpasse virksomheten til de store endringene i markedet for kryptovaluta og digitale eiendeler. Selskapet har som mål å redusere kostnadene med i størrelsesorden 40 prosent sammenlignet med nivået i fjerde kvartal 2021.

Det fremgår av en melding onsdag.

Reduksjonen vil blant annet skje gjennom permitteringer av egne ansatte i Norge, oppsigelser i Latvia, samt reduksjon i bruken av utviklere på kontrakt. Totalt blir åtte ansatte i NBX i ulik grad omfattet av permitteringer og oppsigelser. Sentrale deler av ledelsen gjennomfører frivillige, vesentlige kutt i egen lønn, opplyser selskapet.

Selskapet skriver at bakgrunnen for kostnadsreduksjonene er en nedgang i volum i handel med kryptovaluta så langt i år, drevet av generell politisk og økonomisk usikkerhet og økte renter.

-Grepene vi nå tar vil gjøre oss godt rustet til å håndtere et fortsatt volatilt marked fremover, samtidig som de er med på å styrke NBX som en attraktiv investering også i dagens krevende finansmarked. Med nye tjenester ser vi også en positiv utvikling for NBX i et marked som er krevende, sier administrerende direktør Stig Aleksander Kjos-Mathisen.

TDN Direkt