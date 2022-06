Warren Buffetts Berkshire Hathaway har kjøpt ytterliggere 9,6 millioner i Occidental Petroleum, ifølge Reuters. Dette gjør at Buffett nå sitter på over 16 prosent av oljeselskapet, og posisjonen har en verdi på drøye 8,5 milliarder dollar.

De rapporterte kjøpene ble gjort i løpet av sist uke, og skal ha kostet 529 millioner dollar, og kommer etter at aksjen har falt over 20 prosent fra toppen i slutten av mai.

Investeringsselskapet har også opsjoner på 83,9 millioner aksjer i Occidental som om utøvd vil føre eierandelen over 25 prosent.

Berkshire Hathaway kjøpte aksjer for over 50 milliarder dollar i årets første kvartal, inkludert en posisjon på over 25 milliarder dollar i oljekjempen Chevron.

Berkshire Hathaway er ned 11 prosent så langt i år, mens S&P500 er ned over 23 prosent.