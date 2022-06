Verdens største hedgefond dobler shortposisjonene i Europa

Ray Dalios Bridgewater Associates har økt den europeiske shorteksponeringen til 10,5 milliarder dollar den siste uken. Det tilsvarer nesten en dobling fra forrige uke, ifølge Bloomberg.

Eksponeringen er fordelt på 28 ulike selskaper, hvor de største er ASML, Total og Sanofi, ifølge Bloomberg. Posisjonene kommer etter en svakere økonomisk vekst i eurosonen og uro i markedene rundt høyere inflasjon og energipriser.

Slik shortselger du en aksje Short-salg innebærer at du låner aksjer du ikke eier og deretter selger dem.

Pengene fra salget plasseres i din meglerkonto og kan tjene rente, men du må også betale et honorar til meglerhuset, samt en rente på lånet av aksjer.

Short-posisjonen stenges ved at du kjøper tilbake aksjene og leverer dem til långiveren.

Som ved tradisjonelle aksjeinvesteringer, er gevinsten forskjellen mellom kjøps- og salgskursen, minus omkostninger.

Kunder som ønsker å selge short må først fylle ut særskilte shorthandel- og marginlånskjemaer, samt bestå en kunnskapstest.

Kontoen må dessuten ha tilstrekkelig kapital til å dekke eventuelle tap, og short-handel er kun tilgjengelig for aksje- og fondskontoer.

En av sjefsforvalterne i Bridgewater Greg Jensen, uttalte i forrige uke til Bloomberg at nedgangen i aksjemarkedet var liten sammenlignet med oppgangen man har hatt det siste tiåret, og tror at større bevegelser fortsatt kan komme.

De nåværende posisjonene er er hedgefondets største mot europeiske aksjer siden 2020. Det er ikke kjent om det er en del av sikringsstrategi, eller utelukkende for å tjene penger ifølge Bloomberg.

Advarer mot stagflasjon

– Jeg hører stadig at inflasjon er det store problemet og at Fed må stramme inn pengepolitikken for å bekjempe det. Når inflasjonen kommer under kontroll skal alt bli fint igjen, skrev Dalio i et Linkedin innlegg.

– Dette er etter min mening en naiv holdning som ikke henger sammen med hvordan økonomien fungerer, skriver han videre.



Dalio tror ikke det er mulig for Fed å bekjempe inflasjonen uten å skape en svekket økonomi. Sentralbankens rentehevninger vil føre til en økonomisk svekkelse, som vil utarte seg til stagflasjon.

Kommentarene til den anerkjente forvalteren kommer etter en undersøkelse av Bank of America som i forrige uke viste at 83 prosent av forvaltere forventer økt inflasjon og lavere vekst over det neste året (stagflasjon), ifølge Fox Business.