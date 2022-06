Analytiker: – Vi mener risikoen er priset inn

Ifølge storbanken Morgan Stanley er mikroprosessor-produsenten Advanced Micro Devices et smart aksjekjøp for investorer til tross for høy markedsrisiko.

AMD er notert på den amerikanske Nasdaq-børsen, og er en amerikansk storprodusent av mikroprosessorer, som brukes blant annet i datamaskiner og annet elektronisk utstyr.

Kjøpsanbefaling

Analytiker Joseph Moore gjenopptok nylig dekning av aksjen, og opererer nå med en kjøpsanbefaling.

– Vårt markedssyn for mikroprosessorer er forsiktig, spesielt for 2023, men etter siste tids kursnedgang, ser AMD ut som et gunstig kjøp, uttaler Moore til CNBC.

Så langt i år har AMD falt med over 40 prosent til en kurs på 83,54 dollar per aksje. Morgan Stanley har nå et kursmål på 103 dollar per aksje. Dersom kursmålet innfris, er det snakk om en oppside på 24 prosent.

Syklisk sektor

Mikroprosessorsektoren er avhengig av generell økonomisk vekst, som med dagens økonomi kan innebære at investorer må være tålmodige. Til tross for dette mener storbanken at aksjen er billig og et godt kjøp.

– Samtidig som etterspørselsbildet er usikkert på nåværende tidspunkt, mener vi at aksjen har sunket for mye. Vi estimerer et inntektsløft neste år, og ettersom aksjen er ned 48 prosent siden toppen i fjerde kvartal 2021, mener vi risikoen er priset inn, avslutter Moore.