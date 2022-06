Harmonychain-datter med ny leiekontrakt

Arctic Core AS, et heleid datterselskap av Harmonychain AS, har inngått en betinget leieavtale på en næringstomt i Øksnes kommune for utvikling av datasenter, fremgår det i en melding fredag.

Etter innledende samtaler med nettselskapet har man fått indikert at 5 MW krafttilførsel vil være mulig på kort sikt etter nødvendige investeringer er foretatt. Målet er å stegvis kunne øke dette til 25 MW, opplyses det.

«Dersom fremleieavtale blir inngått, vil en separat melding om dette bli offentliggjort. Det antas lav eller ingen økonomisk effekt for Harmonychain AS i 2022, men er i tråd med vår strategi om å etablere 5-10 slike sentre på sikt», skriver selskapet.

TDN Direkt