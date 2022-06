Danske Bank sabler kursmål i norsk mediegigant

TDN Direkt skriver fredag at Danske Bank nedjusterer kursmålet på Schibsted fra tidligere 469 kroner per aksje til 245 kroner per aksje. Samtidig opprettholder meglerhuset sin kjøpsanbefaling.

Danske Bank påpeker at aksjen har falt om lag 53 prosent hittil i år og handles til historiske lave nivåer.

– Med fortsatt sterk operasjonell utvikling på bakgrunn av sin ledende posisjon på den nordiske markedsplassen, tror vi Schibsted er klar for et comeback, og derfor gjentar vi vår kjøpsanbefaling, skriver meglerhuset.

På bakgrunn av endring av analytiker som følger selskapet gjør meglerhuset noen mindre endringer i sine omsetningsestimater for 2022 og 2023. Estimatet på ebitda-marginen reduseres til 12 prosent for 2022 og 5,4 prosent for 2023 etter å ha tatt hensyn til økte investeringer, opplyses det.

Flere som kutter

Det er ikke bare Danske Bank som ser mer negativt på Schibsted.

Tidligere denne uken ble det kjent at den sveitsiske storbanken UBS også kutter kursmålet på Schibsted, fra 370 til 270 kroner per aksje. Forrige uke nedjusterte også Arctic Securities sine estimater, og kuttet kursmålet fra 315 til 270 kroner per aksje.

Samtidig som norske meglerhus opererer med nokså like kursmål, er amerikanske investeringsbanker uenige. Morgan Stanley opererer med et kursmål på 405 kroner per aksje, som er om lag 150 prosent over dagens kurs på 164. Samtidig anbefaler JP Morgan salg av aksjen, og har et kursmål på 172 kroner per aksje.