Veidekke med milliardkontrakt

Selskapet skal bygge den 2,35 kilometer lange tunnelen fra Lysaker i Bærum til Vækerø i Oslo. Oppdraget skal ha en estimert verdi på 1.145 millioner kroner ekskl. mva, ifølge børsmeldingen.

Arbeidet regnes som komplisert med utfordrende geologi og foregår i nærhet til landets travleste jernbanestrekning. Jernbanestrekningen skal være i full drift under hele arbeidsperioden.

- I Veidekke er vi stolte av å bygge prosjekter som så tydelig gir en merverdi for samfunnet. Dette er bærekraftig byutvikling, og vi har en byggherre som har vist seg å være åpen for gode innspill både på gjennomføring og miljø. Vi takker så mye for tilliten og gleder oss til endelig å kunne sette i gang med arbeidet, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

Planlagt oppstart for tunneldrift fra Lysaker er i september, mens det planlegges å begynne fra Vækerø i oktober neste år, ifølge meldingen.

Kontrakten vil inngå i selskapets ordrereserve for andre kvartal.