Konkurransetilsynet godkjenner Ørn-bud

I mai ble det kjent at EG Norge hadde lagt inn et bud på alle aksjene i Ørn Software Holding. Tilbudet var på 6,25 kroner per aksje, som da var rundt 40 prosent over aksjekursen.

I dag fremgår det i en børsmelding at konkurransetilbudet godkjenner tilbudet. Tilbudet venter imidlertid på godkjenning fra blant andre den finske økonomiministeren.