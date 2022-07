Multiconsult valgt som rådgiver

MULTICO

Multiconsult er valgt som rådgiver for å lage detaljert reguleringsplan og foreløpig teknisk prosjektering for utbygging av en bruovergang ved Sarpsfossen for Viken fylkeskommune.

Det fremgår av en melding mandag.

Arbeidet vil starte i løpet av andre halvdel av 2022 og forventes å bli sluttført innen utgangen av 2023. Kontraktsverdien for Multiconsult er ikke fastsatt.

(TDN Direkt)