Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,3 prosent, at S&P 500 vil stige 0,4 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,17 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,7 prosent til 28,27.

Veksten tar seg opp i Kina

«Noe av det som letter stemningen, er nye signaler om at veksten tar seg opp igjen i Kina som resultat av lettelser i coronarestriksjonene. For øvrig ser markedet spent frem mot sentralbanksymposiet til ESB; på onsdag blir det paneldebatt mellom Powell, Lagarde og Bailey», skriver Handelsbanken i en rapport.

Før helgen meldte Financial Times at Goldman Sachs anser sannsynligheten for resesjon i løpet av de kommende to årene på hele 48 prosent, med 30 prosent mulighet for at det skjer allerede i år. Moody’s Analytics anslår sannsynligheten til 40 prosent for resesjon i USA det kommende året.

Mener Fed er på etterskudd

For nesten to uker siden hevet den amerikanske sentralbanken renten med 75 basispunkter, samtidig som sentralbanksjef Jerome Powell indikerte at neste heving kan bli like stor.

«De kraftige hevingene viser tydelig at Fed er sterkt på etterskudd, og ikke kan avvente effektene på økonomien. Det i seg selv øker åpenbart faren for at medisinen mot inflasjonen blir for sterk. Uansett er det vanskelig å se hvordan Fed skal få inflasjonen ned uten at ledigheten øker, noe som nesten alltid er ensbetydende med resesjon», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i en oppdatering fra DNB Markets.