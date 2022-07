Italias nest rikeste mann er død

Leonardo Del Vecchio gikk fra å bo på barnehjem til å bli den ubestridte eneren i verden innen briller og optikk.

Da han gikk bort sto Del Vecchio oppført med en formue på 25,7 milliarder dollar, drøyt 250 milliarder kroner, ifølge Bloomberg Billionaires Index. Det er bare Giovanni Ferrero, som eier sjokoladeprodusenten Ferraro og som står bak Nutella og Kinderegg blant annet, som hadde en høyere formue i Italia.

Etter å ha vokst opp på barnehjem i Milano, var det i Agordo i Alpene at Del Vecchio først etablerte en butikk. Del Vecchio grunnla Luxottica i 1961 forvandlet den lille leverandør av brilleinnfatninger til en global aktør. Del Vecchio kontrollerte 32 prosent av EssilorLuxottica, som ble grunnlagt da Del Vecchios Luxottica fusjonerte med linseprodusenten Essilor.

Selskapet, som produserer rammer for motehus som Armani og Prada i tillegg til å eie merker som Ray-Ban og Oakley, har mer enn 180.000 ansatte og forretninger over hele verden, skriver Bloomberg.

«EssilorLuxottica kunngjør dessverre i dag at styrelederen har gått bort,» heter det i en uttalelse fra gruppen mandag, som legger til at styret vil møtes for å bestemme de neste stegene.