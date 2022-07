Sjefanalytiker: Det er fare for en urolig sommer

Det er bred oppgang på Oslo Børs mandag støttet av høyere oljepriser og positivt risikosentiment i de globale aksjemarkedene.

Erik Bruce, sjefstrateg, i Nordea Wealth Management viser til at generelt hittil i år har defensive aksjestrategier vunnet terreng. Verdiaksjer har vunnet på bekostning av vekstaksjer, som har blitt rammet av stigende renter. Defensive aksjer har også gjort det bedre enn sykliske.

Inflasjonstall blir viktige

«Det er fare for at det blir en relativt urolig sommer i markedene. Generelt viser nå nøkkeltallene at veksten dabber av, men vi er langt fra resesjonsnivåer. Det er i for seg bra for aksjemarkedet, faren for at sentralbankene igjen skal overraske markedet på oppsiden avtar. På den annen side så bør ikke tallene bli så svake at resesjonsfrykten øker markant», skriver Bruce i en oppdatering.

Sjefstrategen påpeker at inflasjonstallene for juni kan, i likhet med mai-tallene, bli viktige for aksjemarkedet. Han mener det på kort sikt er liten sammenheng mellom mellom mer avdempet aktivitet og endringer i inflasjon.

«Kommer inflasjonstallene igjen inn høyt relativt til forventning vil det nok drive opp renteforventningene, uavhengig av om veksten kjøles ned».

Resistent marked

Han tror at fallet i år og sammensetningen av fallet tyder på at det er priset inn en veldig svak økonomisk utvikling og antagelig en mild resesjon.

«Det betyr at markedet kan takle eventuelt relativt svake nøkkeltall», skriver han.

«Inntjeningsestimatene holder seg også bra oppe og har økt gjennom året. Sommerens andrekvartalstall vil etter alt å dømme vise fortsatt god inntjeningsvekst. Det er også viktig å huske at den finansielle situasjonen i privat sektor (bedrifter og forbrukere) generelt er bra», skriver han videre.

(TDN Direkt)