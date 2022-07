I Japan er Nikkei-indeksen opp 0,3 prosent, mens den brede Topix-indeksen er opp 0,58 prosent.

I Kina synker Shanghai Composite med 0,06 prosent, mens Hang Seng i Hong Kong synker mer med 0,86 prosent. Samtidig klatrer Kopsi-indeksen i Sør Korea med 0,32 prosent.

I India er Senex-indeksen ned 0,77 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,57 prosent. og Straits Times i Singapore svekkes 0,28 prosent.

Nedtur i USA

I løpet av gårsdagens handelsdag på Wall Street falt alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street. Trevor Gretham fra London Asset management tror ikke at nedturen som amerikanske børser har gått gjennom i år vil ta slutt med det første.

– Det er tydelig at vi fortsatt er i et bear market. For å forstå noe om hvor lenge det vil vare bør investorer se til andre bear markets hvor sentralbanken i stor grad står bak nedgangen. For eksempel varte nedgangene ved finanskrisen i 2007-09, tiden etter at dotcom-boblen sprakk og det tidlige 90-tallet, etter Feds aggressive rentehevninger, i to til tre år. Til nå har tilbakegangen i aksjemarkedet kun vart rundt seks måneder, sier Trevor Gretham fra Royal London Asset Management, til CNBC.

Gretham påpeker videre at den høye inflasjonen er hovedårsaken til den økonomiske nedturen.

– Sentralbankene er nødt til å slå ned inflasjonen, som innebærer at det skapes mer ledig kapasitet i økonomien, så dette kan bli en ganske langtrukkenperiode, tror Gretham.