Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones og S&P 500 vil stige 0,5 prosent mens Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,4 prosent.

– Markedet fortsatt veldig nervøst selv om det var en god utvikling i forrige uke, og vi registrerer fortsatt en resesjonsfrykt, sier Sara Midtgaard, analytiker i Handelsbanken, til Finansavisen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,23 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,8 prosent til 27,01.

Nyheten om hvordan amerikanske forbrukere vurderer situasjonen er dagens høydepunkt på nøkkeltallskalenderen, ifølge DNB Markets. Mens forbrukertilliten fra University of Michigan har stupt til rekordlave nivåer allerede, har indeksen fra Conference Board vist et langt mindre pessimistisk bilde.

Tirsdag slippes følgende makrotall: