18 prosent økning i digitale abonnementsinntekter

Årsregnskapene for samtlige av Schibsteds norske mediahus, inkludert podkastplattformen PodMe, er klare.

«2021 ble et ekstraordinært år for våre norske mediehus, både med tanke på de finansielle resultatene og den solide journalistikken som ble produsert over hele linjen. Det ble satt nye trafikkrekorder og vi opplevde sterk vekst i digitale abonnementsinntekter, som nok i stor grad kan tilskrives kombinasjonen av det store informasjonsbehovet hos brukerne våre og mediehusenes gode dekning under pandemien», skriver konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier, Siv Juvik Tveitnes, i en pressemelding.

Schibsted Internasjonalt mediekonsern med blant annet VG, Aftenposten og FINN.no som underselskaper.

Har hovedkontor i Oslo.

Konsernsjef er Kristin Skogen Lund.

Fikk nåværende selskapsform i 2018 etter Schibsteds portefølje av utenlandske rubrikkselskaper ble skilt ut i eget selskap og senere fikk navnet Adevinta.

Største aksjonær er Blommenholm Industrier, som videre eies av Stiftelsen Tinius.

Digital økning på 18 prosent

Blant selskapets mediehus var det E24 som opplevde størst prosentvis vekst. Selskapets driftsinntekter i 2021 økte med 43,8 prosent til 151 millioner. Likevel endte selskapet med et underskudd på 3 millioner.

Aftenposten hadde et overskudd på 110 millioner kroner, opp 27,9 prosent fra 86 millioner i 2020.

Schibsteds podcastplattform PodMe endte med et underskudd på 13,3 millioner kroner.

Flere av mediehusene ble i løpet av 2021 og 2022 belønnet med priser. Blant annet ble Bergens Tidende kåret til «Årets mediehus», mens VG ble kåret til «Årets nasjonale nyhetsnettsted».

I pressemeldingen trekkes det frem at selskapenes digitale abonnementsinntekter økte til 843 millioner kroner i 2021, tilsvarende en vekst på 18 prosent.

Videre økte det samlede årsresultatet til 185 millioner, som var opp 4 prosent fra 2020.

«Det er ingen tvil om at de ekstraordinære resultatene i News Media i 2021 dannet et veldig godt utgangspunkt for videre vekst, som er vår klare ambisjon for de neste årene. Vi skal fortsette å investere i kvalitetsinnhold, teknologi og produktutvikling i nyhetsdivisjonen. Samtidig er det en del eksterne faktorer som de siste månedene har bidratt til økte kostnader, blant annet sterkt økte papirpriser og unormalt høy inflasjon, som vi selvfølgelig vil være svært bevisst på fremover»», skriver Tveitnes i pressemeldingen.