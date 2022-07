Teknologiselskaper har hatt det tøft på børsen det siste året, og skyteknologiselskapet Snowflake er intet unntak. Hittil i år har selskapet falt hele 55 prosent.

Nå ser det derimot ut som at nedturen muligens er i ferd med å snu.

Tirsdag ble selskapet oppgradert av meglerhuset Jefferies, som refererer til selskapet som «bunnsolid».

BULL: Snowflake har fått en rekke kjøpsanbefalinger i løpet av juni. Dreamstime

«Det fundamentale er fortsatt bunnsolid og ledelsen har vært nesten feilfri i mange kvartaler på rad, ledet av et all-star ledelsesteam med en dokumentert merittliste for å skalere programvarevirksomheter», skrev analytiker Brent Thrill fra meglerhuset Jefferies tirsdag, ifølge Marketwatch.

Snowflake oppgraderes til kjøp fra hold. Meglerhuset øker kursmålet til 200 dollar fra tidligere 125 dollar. Dette tilsvarer en potensiell oppside på 33 prosent, og er i trå med konsensusestimatene fra Bloomberg Terminal.

I skrivende stund omsettes aksjen for omtrent 150 dollar.

Doblingskandidat

Jefferies er ikke det første meglerhuset som har oppgradert til kjøpsanbefaling i selskapet. Ifølge Bloomberg Terminal skal selskapet også ha blitt oppgradert av JPMorgan og Canaccord Genuity i løpet av juni, som har kursmål på henholdsvis 165 og 185 dollar. Videre anbefaler nesten 80 prosent av alle analysene kjøp.

«Vi blir gradvis mer sikre på at Snowflake snart når et vendepunkt når det gjelder kontantstrømsgenerering, og vi tror at trendlinjen har potensial til å overraske positivt», sa analytiker Mark Murphy fra JPMorgan ifølge CNBC forrige uke.

Av de andre nyere analysene på Bloomberg er det storbankene Morgan Stanley og Credit Suisse som er mest «bull», som har satt kursmål til henholdsvis 295 og 250 dollar. Setter man sin lit til Morgan Stanley, er aksjen en potensiell doblingskandidat.