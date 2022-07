NND har valgt Multiconsult til å bistå i avviklingen av Norges atomanlegg

Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) har valgt Multiconsult Norge i et joint venture med Jacobs UK til å bistå med teknisk støtte i forbindelsen med avviklingen av Norges atomanlegg.

Det fremgår av en melding tirsdag.

NDD har tildelt rammeavtale til tre ulike kontraktsparter. Multiconsult og Jacobs er rangert høyest av tilbyderne og vil bli forespurt først når det tildeles arbeid innenfor kontrakten. Samlet verdi av rammeavtalene er anslått til 750-900 millioner kroner. I tillegg kommer en opsjon beregnet til 100 millioner kroner. Arbeidet vil starte umiddelbart og forventes å vare i en periode på seks år.

– Vi er veldig fornøyde med å få mulighet til å bistå med grunnlaget for en sikker og effektiv opprydding som vil beskytte mennesker og miljø fra den radioaktive arven i Norge. Sammen med Jacobs ser vi frem til å samarbeide med alle involverte parter for å restaurere tomtearealer og forberede dem for fremtidig bærekraftig ombygging, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

TDN Direkt