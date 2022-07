Millionsmell for Tine

Formålet med ordningen er å gi melkeprodusenter muligheten til å få samme pris for melken uavhengig av hvor den produseres og hva den skal brukes til. De ulike prisgruppene representerer enten et tilskudd eller en avgift fra direktoratet, som mener Tine har feilrapportert i flere år.

«Tines praksis har resultert i at de har fått et uberettiget tilskudd», skriver Landbruksdirektoratet i et dokument Nationen har fått innsyn i.

Meierigiganten sier til avisen at disse midlene ikke har kommet selskapet til gode, men har vært med på å redusere prisen som småskalaprodusenter over hele landet har betalt for melk. Kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene i Tine sier til avisen at de har betalt regningen.

– Kravet fra Landbruksdirektoratet er på 2.549.616 kroner og gjelder perioden mai 2019 til mars 2022. Vi har betalt denne regningen, og ettersom det er vår feiltolkning av regelverket som er grunnen, blir ikke dette videreført småskalaprodusentene, sier han.

NTB