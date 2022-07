Arctic ser 35 prosent oppside i bankfavoritt

TDN Direkt skriver onsdag at meglerhuset Arctic Securities nedjusterer kursmålet i bank- og forsikringsgiganten Storebrand fra 104 til 100 kroner per aksje. Samtidig fastholdes kjøpsanbefalingen.

Tirsdag ble det kjent at meglerhuset SEB også nedjusterte kursmålet i Storebrand, fra 125 til 115 kroner per aksje. Samtidig gjentas en kjøpsanbefaling.

I meldingen skrev meglerhuset at de estimerer et resultat på 443 millioner kroner for selskapet i andre kvartal.

– Bredere kredittspreader og svake aksjemarkeder ligger an til å gi lavere resultatdeling i andre kvartal i Norge og vil ramme SPP og likviditetsporteføljen kraftig og soliditeten vil synke på kvartalsbasis, skrev meglerhuset til TDN Direkt.

Har sett rødt

Så langt i år har Storebrand vært en av taperne på Oslo Børs, og har sunket med over 21 prosent siden midten av januar.

Mange analytikere mener aksjen har falt for mye. Fire norske meglerhus opererer med en kjøpsanbefaling på aksjen.