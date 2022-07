Nordea Markets oppgraderer kursmålet på den svenske bildelprodusenten Autoliv fra 820 til 890 svenske kroner og beholder kjøpsanbefalingen. Dette kommer frem i en analyse publisert torsdag, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Q2 markerer bunnivå

Nordea spår Autolivs justerte driftsresultat (EBIT) til kun 19 millioner dollar for andre kvartal, ned fra 166 millioner i samme periode i fjor. Dette estimatet er langt lavere enn konsensus, som tror at selskapets EBIT vil lande på omtrent 53 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået.

Meglerhuset trekker frem utfordringene i Kina knyttet til coronarestriksjoner i 2022 for å forklare sitt konservative estimat, men mener dette kvartalet vil representere et bunnpunkt for Autoliv.

– Vi forventer at resultatene for andre kvartal vil markere et minimumsnivå på bedriftens fortjeneste. Videre ser vi positivt moment i tilgangen på mikrobrikker, kostnadsbesparende programmer, og en bedre balanse mellom pris og kostnader, skriver Nordea Markets i analysen, og legger til:

– Alt dette bør føre til en sterk oppgang for resultat per aksje fra andre halvdel av 2022 og 2023.

Autoliv er i dag ned over 5 prosent til 735,80 svenske kroner. Så langt i år har aksjekursen falt over 20 prosent.