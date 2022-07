Det går mot en stygg start på New York-børsen

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 1,1 prosent, at S&P 500 vil falle 1,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 1,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,06 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,1 prosent til 29,80.

Sara Midtgaard, analytiker i Handelsbanken, mener investorenes rebalansering av porteføljen inn mot et nytt kvartal bidro til volatilitet i aksjemarkedet onsdag. Samtidig fikk paneldebatten mellom Fed-sjef Jerome Powell, ESB-sjef Christine Lagarde og Bank of England-sjef Andrew Bailey stor oppmerksomhet.

«Powell understreket at til tross for en sterk amerikansk økonomi, kan det bli noe smertefullt å manøvrere en såkalt myk landing for økonomien. Risikoen for en heller hardere landing fremover, herunder resesjon, fortsetter å plage markedene», skriver Midtgaard i en rapport fra Handelsbanken.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets syntes det var interessant å registrere at sentralbanksjefene var usikre på om pandemien har gitt permanente endringer i pris- og lønnsdannelsen.

«For hverken globalisering, aldring, lav produktivitet eller teknologiske fremskritt er nok til å holde prisveksten under kontroll, og kan muligens ha endret seg for en lengre periode. Det vil i så fall tilsi en langt mer aktiv respons i pengepolitikken», skriver Østnor i en oppdatering.

Torsdag slippes følgende makrotall i USA: