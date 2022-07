Siden årsskiftet har Berkshire Hathaway jevnlig kjøpt aksjer i oljegiganten Occidental Petroleum. Det spekuleres nå i om han kan ende opp med å sluke hele selskapet. Ifølge CNBCs oversikt er oljeselskapet allerede en av de 8 største investeringene av de børsnoterte aksjene til Berkshire.

Berkshire eier nå 16,4 prosent av selskapet som tilsvarer litt over 9 milliarder dollar. I tillegg har Berkshire 84 millioner kjøpsopsjoner på Occidental aksjer. Opsjonene kan bli utøvd til en pris på rundt 59 dollar.



Om man legger alt sammen og opsjonene blir utøvd, eier Berkshire rundt en tredjedel av oljeselskapet, ifølge Kiplinger.

«Det er god sjanse for at Buffett kjøper hele», ifølge Neal Dingmann i Truist Securities. Han mener at hans kjøp av Occidental-aksjer den siste tiden er en del av et større bilde.

OPPKJØPSRYKTER: Occidental Petroleum kan bli kjøpt av Berkshire Hathaway. Foto: Dreamstime

Analytikeren tror at det er gode sjanser for at Buffett gjennomfører oppkjøpet etter at selskapet har fått betalt ned mer av gjelden sin, og blitt investment grade. Etter det vil selskapet kunne fokusere mer på å returnere kontantstrømmen til eierne, ifølge Dingmann.

Et kjøp av de siste to tredjedelen av selskapet skal ifølge analytikeren kunne være på rundt 60 milliarder dollar i selskapsverdi. En betydelig del av Berkshires rundt 100 milliarder dollar i kontanter vil derfor bli satt i arbeid om en eventuell transaksjon skulle finne sted.

Men siden Buffett også til enhver tid har satt av minst 30 milliarder dollar til eventuelle store tap i forsikringsdelen, så kan også et fullstendig oppkjøp vise seg å være for stort.

Tror på høyere oljepris

Orakalet fra Omaha har tidligere uttalt at «Et kjøp av oljeaksjer er et veddemål på høyere oljepris (over tid)». Han har også kjøpt en gigantposisjon i oljeselskapet Chevron, en posisjon som nå er verdt i overkant av 20 milliarder dollar. De siste årene kan derfor tyde på at Buffett forventer oljeprisen til å bli vedvarende høy.

En annen grunn til Berkshires kjøp kan være selskapets rimelige prising. For selv om Occidentals aksjekurs har doblet seg siden starten av året så prises det enda på relativt lave multipler. Selskapet prises til rundt 5 ganger neste års forventede inntjening, og analytikerne forventer en vekst i resultat per aksje på 7 prosent årlig over de neste tre til fem årene.

Om det blir oppkjøp eller ei, Berkshire og Buffett har i det minste lastet opp med aksjer.