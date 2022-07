Totalkollaps i energigigant - ned 30 prosent

Torsdag ble det kjent at Gazprom, som er et av verdens største energiselskaper, kansellerer utbytte for første gang siden 1998. Dette var planlagt å være selskapets største utbytteutbetaling noen sinne.

– Aksjeeierne har bestemt at med den nåværende situasjonen er det ikke tilrådelig å dele ut utbytte, skriver adm. direktør Famil Sadygov.

Aksjen krakker etter nyheten, og er ned nesten 30 prosent.

Totalkollaps for aksjen

Etter at utbyttekanselleringen ble kjent kollapset aksjen fullstendig, og aksjen er i skrivende stund ned 28,7 prosent. Gazprom planlegger å bruke om lag 10 milliarder dollar innen 2025 på å øke Russlands gassifisering. Gassifisering innebærer å varme opp brensel uten å tilføre tilstrekkelig med oksygen, noe som gir en mer energirik gass.

Analytikere har kritisert beslutningen om å kansellere utbytte, som er en av de få måtene russiske investorer kan tjene penger mens landet er sanksjonert.

– Dette er en katastrofe for Gazprom-aksjer, da selskapets eneste fristelse til investorer var høyt utbytte. Dette er trolig en del av myndighetenes plan om å øke statlige inntekter, skriver Reuters.