DNB senker kursmål

Tidligere lå kursmålet på 50 kroner, men kjøpsanbefalingen opprettholdes, fremgår det av en oppdatering fredag.

Meglerhuset har hevet sitt eps-estimat for 2022 med 23 prosent på bakgrunn av en sterkere utvikling for silisiumprodukter, men senket estimatene for 2023-2024 med 25 prosent gitt svake tendenser for silisium i Europa og silikon i Kina.

TDN Direkt