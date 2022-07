Arctic nedjusterer Nordic Semiconductor, men ser fortsatt stor oppside

Arctic Securities senker kursmålet for Nordic Semiconductor til 260 kroner fra tidligere 300 kroner, men gjentar kjøpsanbefaling på aksjen, fremgår det av en oppdatering fredag.

Det justerte kursmålet innebærer en oppside på nesten 75 prosent fra åpningskursen fredag.



Flere rapporter og halvlederselskaper har den siste tiden pekt på svakheter i markedene for PCer og konsumerelektronikk, skriver Arctic, som også peker på økte kostnader.

Meglerhuset nedjusterer ebitda-estimatene for 2022-2023 med 6 prosent, men forventer fortsatt solide tall for andre kvartal og en sterk guiding for tredje kvartal.

(TDN Direkt)