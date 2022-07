Danske Bank gjenopptar dekningen av Atea med en kjøpsanbefaling og setter kursmål for selskapet på 126 kroner, fremgår det av en oppdatering fredag.

Kursmålet innebærer at meglerhuset ser en oppside på drøyt 23 prosent.

Meglerhuset forventer at veksten i det danske markedet skal fortsette med økende omsetning og marginekspansjoner. Til tross for at Atea har vært rammet av forsyningskjedebegrensinger, ser utsiktene lysere ut for andre halvår enn hva det gjorde i første kvartal, ettersom begrensingene løsnet i mai, skriver meglerhuset.

Danske Bank forventer en liten økning i driftsmarginene gjennom 2022-24, og setter kursmålet basert på en forventet virksomhetsverdi (EV) over driftsresultat på 11,5 i 2023.

