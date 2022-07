Dette er de mest kjøpte aksjene på Nordnet

Nordnet skriver at juni var en hektisk måned med rentemøter, høye inflasjonstall og andre nedslående makroøkonomiske nyheter.

Til tross for en usikker økonomisk situasjon ble det omsatt aksjer for 27 milliarder kroner i juni på aksjehandelsplattformen Nordnet. Vår Energi toppet kjøpslisten med et nettokjøp på 175 millioner kroner. På motsatt ende av skalaen toppet Telenor salgslisten, med et nettosalg på 89 millioner kroner.

Av de fem mest handlede aksjene var fire oljeaksjer. Oljeprisen har skutt i været etter at krigen i Ukraina brøt ut, og Nordnet skriver at transaksjonshistorikk på plattformen tilsier at det fortsatt er investeringsvilje i oljeselskaper.

James Hosie, analytiker i Barclays, har tatt opp dekning av Kjell Inge Røkkes Aker BP og satt kursmålet til 510 kroner.

Rentehevinger

Juni har vært preget av rentehevinger og høye inflasjonstall. Markedet har reagert negativt på dette, og de amerikanske nøkkelindeksene samt europeiske indekser ender sannsynligvis måneden med en kraftig nedgang.

– Får vi en resesjon i verden vil dette sannsynligvis påvirke markedet kraftig. Samtidig tror jeg vi får enda flere signaler når de største selskapene kommer med tall i løpet av juli måned. Da får vi førstehånds kunnskap om hvordan selskapene takler inflasjonen, råvareprisene, transport- og logistikkutfordringer samt et press på lønnsveksten, forteller Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Dette kjøper og selger Nordnet-kundene

I løpet av juni måned har olje- og oljeserviceaksjer vært favorittene blant kundene i Nordnet, skrives det i rapporten. De mest kjøpte og mest solgte aksjene kan sees i oversikten nedenfor.