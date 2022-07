Oslo børs har fredag morgen vinglet mye. Ved lunsjtider er hovedindeksen ned 0,03 prosent til 1.169,88.

Toneangivende Europa-børser er opp etter en negativ start. Tyske DAX stiger 0,01 prosent og franske CAC 40 0,07 prosent. I USA peker futureshandelen på Wall Street mot nye fall etter at S&P 500 har lagt bak seg det svakeste første halvåret siden 1970.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag formiddag ned 2,87 prosent til 111,30 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 2,28 prosent til 108,17 dollar fatet.

Equinor er så langt i dag ned 1,27 prosent til 338,20 og Aker BP faller 0,67 prosent til 339,80 kroner. Vår Energ i er ned 1,44 prosent til 38,10 kroner. Sistnevnte overtar 10 prosent av Lime Petroleums 40 prosent andel i lisensene PL 820 S og 820 SB i Nordsjøen. Lisensene inkluderer Iving- og Evra-funnene på Utsirahøyden i nærheten av det Vår Energi-opererte Balder-feltet, og var i juni den mest handlede aksjen på Nordnet.

I rødt

Borr Drilling er ned over 10 prosent til 39,24 kroner. Selskapet solgte tidligere denne uken rigger for over 3 milliarder kroner, og varslet torsdag kveld om et behov for mer egenkapital i forbindelse en refinansiering.

Elkem er ned 5,7 prosent etter at DNB Markets har senket kursmålet, men beholdt kjøpsanbefalingen. Aksjen handles til 29,58 kroner.

Nordic Semiconductor er ned 1,3 prosent til 151 kroner etter at Arctic nedjusterte kursmålet.

Opp

Atlantic Sapphire er opp 6 prosent til 20,40 kroner og topper vinnerlisten på Oslo Børs. DNB Markets nedjusterte fredag sitt kursmål for aksjen. Aksjekursen har så langt i år blitt halvert, og er ned 77 prosent det siste året.

Norwegian letter nesten 5 prosent, og handles til 8,52 kroner.

Nel er opp over 5 prosent. Håkon Volldal har i dag har sin første dag som konsernsjef i selskapet, og han fastslår at selskapets strategi og ambisjoner opprettholdes.

Tungvekteren Yara stiger 2 prosent til 219,80 kroner. Torsdag arrangerte selskapet en kapitalmarkedsdag for sitt nyfødte datterselskap.

Magnora er opp over 7 prosent til 18,68 kroner. Bedriftens datterselskap Helios solgte nylig to solparker.

Vi tar også med at Autostore korrigerer opp 3 prosent etter torsdagens skrell på over 13 prosent i kjølvannet av en negativ ABG-analyse.