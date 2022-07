Berenberg mener at det amerikanske fraktselskapet FedEx ikke har klart å bevise at de kan levere på den nye snustrategien.

Analytiker William Fitzlan Howeard nedgraderer FedEx-aksjen til hold fra kjøp, og påpeker til CNBC at risiko ved fremtidig inntekt samt høy inflasjon gjør selskapets fremtidig usikker.

– FedEx-aksjer har hatt noen vanskelige uker etter at selskapet fikk ny adm. direktør og en ny strategi ble lagt frem. Dette ga forhåpninger om at ukens kapitalmarkedsdag ville være et vendepunkt fra det som har vært noen utfordrende år for selskapet, skriver Howard.

Skeptisk til fremtidig inntekt

Mye av årsaken til at kursmålet kuttes, er fordi Berenberg ser på det fremtidige inntektsbildet som usikkert.

– Vi mener at med risikoen tilknyttet kortsiktig inntjening og usikkerhet rundt hvorvidt selskapet klarer å gjennomføre den nye strategien, er det sannsynlig at aksjen får et tilbakefall før de makroøkonomiske utsiktene blir lysere, skriver Howard.

Berenberg kutter kursmålet fra 330 til 275 dollar per aksje. Det nye kursmålet er om lag 20 prosent over stengningskursen torsdag.