Det går mot en rød start på New York-børsen

Futures indikerer at det går mot en negativ start på New York-børsen. Ifølge Marketwatch ligger det an til at Dow Jones vil synke 0,30 prosent, S&P 500 vil reduseres 0,28 prosent og Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,34 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er nå på 2,92 prosent, ned 1,72 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,42 prosent til 28,56.

Utfordrende marked

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities beskriver markedet som utfordrende, og mener parallellene til 2008 er mange og tette. Samtidig er inflasjonen og renteøkningene hovedbekymringen i dag.

«Vi ser tendenser til at inflasjonen kommer ned – den kan godt ha peaket! Men vi er avhengig av at sentralbankene gir seg selv litt tid i forhold til å få inflasjonen ned mot målsetningen. Norges Bank tror for eksempel at prisveksten ikke kommer ned til 2 prosent før etter 2025», skriver Norne Securities i en rapport.

Tech

Apple er ned 23 prosent så langt i år, men J.P. Morgan Securities-analytiker Samik Chatterjee ikke er like bekymret for Apples utsikter som andre. Firmaet har et kursmål for desember på 200 dollar per aksje, 46 dollar høyere enn torsdagsslutt, ifølge CNBC.

Facebooks Meta kutter ansettelsesplaner og forbereder seg på en økonomisk nedgang. I en samtale med sine ansatte sa administrerende direktør Mark Zuckerberg at det kan være «en av de verste nedturene vi har sett i nyere historie», ifølge CNBC.

Fredag slippes følgende makrotall i USA