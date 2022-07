Historisk år for Geelmuyden Kiese

Selskapet (GKG) hadde i 2021 en omsetning på 181,3 millioner, og fikk et resultat etter skatt på 14,6 millioner kroner. Dette opp fra et resultat etter skatt i 2020 på 10,7 millioner fra en omsetning på 186,2 millioner, ifølge en melding.

Selskapet så positiv utvikling hos samtlige kontorer og høy etterspørsel etter rådgivning innen energi, helse, teknologi og bærekraft, kommer det frem i meldingen.

-Vi har gode bidrag fra alle land, men særlig Danmark har hatt et veldig godt år. Byråinntekten mot 2020 holder seg flat, men lønnsomheten er betydelig forbedret. I årets fem første måneder er vi igjen tilbake i vekst og ligger så langt nærmere 20 prosent foran fjoråret –så alt ligger til rette for også et sterkt 2022, sier Jonas Palmqvist, styreleder i GKG.

Det ble i fjor høst klart at Hans Geelmuyden solgte seg ned i selskapet, og over nyttår ble salgsavtalen med Parritree gjennomført.