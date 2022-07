Klarna skal nærme seg en avtale om ny kapitaltilførsel som priser selskapet til 6,5 milliarder dollar ifølge Wall Street Journals kilder.

Selskapet skal hovedsakelig ønske å hente kapital fra allerede eksisterende eiere, men «Ingenting er hugget i stein enda», ifølge Wall Street Journals kilder.

Japansk gigant i trøbbel

Om dette skulle vise seg å stemme kan det bety enda en katastrofeinvestering fra Softbank. Det japanske selskapet kjøpte seg inn i juni i 2021 til en verdsettelse på 45,6 milliarder dollar. Om verdivurderingen ender på 6,5 milliarder dollar så vil det tilsvare et verdifall på rundt 85 prosent for Softbanks investering.

Grunnlegger Masayoshi Son ble i mange år hyllet for investeringene sine. Med en investering på 20 millioner dollar i kinesiske Alibaba som på et tidspunkt var verdt godt over 100 milliarder dollar ble han lenge ansett som et investeringsgeni. De siste årene har det derimot gått tråere, med investeringer i selskaper som ofte har hatt høy vekst som et fellestrekk.

Masayoshi Son, Softbank Bloomberg

Selskaper som Uber, Didi og Wework, men også norske selskaper som Kahoot og Autostore har vært blant investeringene til Softbank. Fire selskaper som alle har hatt en svært utfordrende kursutvikling.

Autostore har blant annet fått barbert bort over 50 milliarder i verdsettelse siden børsnoteringen i fjor høst, og verdsettes nå lavere enn da Softbank kom inn på eiersiden. Eierandel på 17 prosent i Kahoot har også medført et papirtap i milliardklassen for Japanerne.

Det har nå begynt å tære på tilliten til den sagnomsuste lederen. Etter å ha investert rundt 142 milliarder dollar de siste fem årene var tapet i årets første kvartal alene på over 15 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Mye av tapene kan være en direkte følge av nedgangen i tech-aksjer og et salgs press mot kinesiske aksjer, men mye kan også skyldes også Softbanks press på selskaper til å ta store og aggressive veddemål, ifølge Bloomberg. Men med en svakere balanse og stadig mer kritikk fra investorene er det nå press på Son for å igjen gi aksjonærene god avkastning. Det neste året kan derfor vise seg å bli svært viktig for Softbank og Masa Son.

Softbank aksjen er ned 34 prosent det siste året.