Meglerhuset ABG Sundal Collier nedjusterer sitt kursmålet i Entra-aksjen fra tidligere 215 til 175 kroner per aksje. Samtidig opprettholdes kjøpsanbefalingen.

Avhengig av lokasjon antar meglerhuset at yieldene vil øke med 50-100 basispunkter, og at yielden på Entras portefølje trolig til stige til 4,65 prosent de i løpet av de kommende to årene. Etter å ha lagt til inflasjon og nye prosjekter estimerer ABG Sundal Collier at netto verdi av eiendelene vil ligge på på 210 kroner pr aksje innen utgangen av 2024. Entra har blitt handlet til 15 prosent rabatt siden børsnoteringen, som tilsier en rettferdig verdi på 175 kroner, som også er meglerhusets nye kursmål.

I skrivende stund står aksjekursen i 127,7 kroner, og det oppdaterte kursmålet innebærer dermed en oppside på om lag 37 prosent.

Carnegie oppgraderer

Ifølge en analyse datert 30. juni oppgraderer Carnegie Entra til kjøp fra hold, og reduserer samtidig kursmålet på aksjen til 165 kroner fra tidligere 185 kroner.



Carnegie øker sine leieinntekt-estimater på grunnlag av høyere inflasjon. Samtidig øker de sine estimater på finanskostnader på grunn av økte markedsrenter, og reduserer estimatet på kontantinntjening pr aksje (CEPS) med 3 prosent for 2022 og med 5 prosent for 2023-24.

