Madeleine Bjørnestad Røed og medgründer Christine Kvaalen har en investeringsplattform som minner om Instagram. Forretningsideen er at det skal være enklere, morsommere og mer lærerikt å investere i fond. – Du kan for eksempel investere i motefond som har blant annet Gucci, Zara og LVMH, miljøfond, sportsfond eller mat- og drikkefond, sier Kvaalen. Stack-plattformen er en sosial arena hvor du kan følge ulike forvaltere, venner og de som for eksempel har positiv utvikling i sine porteføljer.