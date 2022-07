SEB reduserer sitt kursmål på Kahoot

SEB senker sitt kursmål for Kahoot-aksjen fra 28 til 35 kroner, men gjentar kjøpsanbefaling, Dette fremgår i en oppdatering mandag.

Meglerhuset reduserer omsetningsestimater for prognoseperioden med henholdsvis 1, 7 og 9 prosent for å reflektere svakere forbrukertillit. SEB argumenterer for at ytterligere guiding vedrørende tredje kvartal og året som helhet vil være i fokus når det rapporteres for andre kvartal 11. august, da et sterkt andre halvår vil være avgjørende for at Kahoot skal nå sine nåværende ambisjoner.

TDN Direkt