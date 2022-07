DNB Markets reduserer sitt kursmål for Atea til 150 kroner fra tidligere 190 kroner, og gjentar kjøpsanbefaling på aksjen. Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset mandag.

Kursmål-nedjusteringen kommer av at meglerhuset estimerer P/E for 2022-2023 til 20-17x, men på grunnlag av Ateas eksponering mot den offentlige sektor venter de at virksomheten vil holde seg godt oppe.

TDN Direkt