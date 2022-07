Mandag holdt New York-børsen stengt da amerikanerne feiret 4. juli. Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen tirsdag. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,4 prosent, at S&P 500 vil falle 0,5 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,91 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,3 prosent til 28,06.

«Investorene venter nå på en ny resultatsesong ettersom Q2 er unnagjort. S&P 500 er i skrivende stund ned 19,7 prosent i 2022, mens Nasdaq-indeksen og Dow Jones-indeksen er ned henholdsvis 28,9 og 14,4 prosent. Børsbildet i resten av verden, med få unntak, er ganske likt det amerikanske. Årets nedtur er for øvrig den største på flere tiår», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Tesla var nok en gang den mest populære internasjonale aksjen hos DNB Markets i juni. Det var også stor interesse for Freyr Battery, GameStop, Oncopepsides og Nio.

«Noen investorer synes aksjer er billige og begynner å plukke litt etter den siste tids kursfall», sa Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB Markets, i et intervju med Finansavisen mandag.

Tirsdag offentliggjøres følgende makrotall i USA: