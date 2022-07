Den amerikanske tek-giganten Amazon kjøper 2 prosent eierandel i matleveringstjenesten Grubhub, ifølge Reuters.

Intensjonen med avtalen er å drive trafikk over til tjenesten, som har mistet store markedsandeler til nye tjenester som Doordash og Uber Eats. Som en del av samarbeidet vil Amazon Prime-medlemmer motta et års tilgang til matleveringstjenesten.

I tillegg til kjøpet på 2 prosent av eierandelen mottar også selskapet tegningsretter for ytterlige 13 prosent av selskapet, betinget at samarbeidet driver nok trafikk fra Amazon sin kundebase over til Grubhub.

«Avtalen forventes å drive trafikk over til Grubhub+, samtidig som det vil ha en nøytral innvirkning på Grubhubs 2022-inntjening og kontantstrøm, og være inntekts- og kontantstrømøkende for Grubhub fra 2023 og utover», sa Just Eat Takeaway i en uttalelse, ifølge Reuters.

Grubhub, som eies av det nederlanske selskapet Just Eat Takeaway, hadde før børsåpning onsdag falt over 70 prosent på børs hittil i år.

Etter annonseringen av Amazon-samarbeidet skyter aksjen i været, og er i skrivende stund opp over 17 prosent intradag på Amsterdam-børsen.

Konsensusestimatene for Just Eat Takeaways aksjekurs er ifølge Bloomberg Terminal på omtrent 50 euro, tilsvarende en potensiell oppside på over 200 prosent fra dagens kurs på omtrent 16 euro. Blant de mer optimistiske analysene finner man kursmålet til Citi på 98 euro pr. aksje.