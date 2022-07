Analytiker Jørgen Lande i Danske Bank oppjusterer kursmålet i Aker Horizons, investeringsselskapet som forvalter Kjell Inge Røkkes grønne satsninger.

Kursmålet settes til 32 kroner per aksje, smålig opp fra tidligere 29 kroner per aksje. Med dagens kurs på 15,87 tilsvarer det nye kursmålet en oppside på over 100 prosent.

Aksjen er så langt i dag opp 4 prosent på Oslo Børs.

Kjøp denne hydrogenaksjen

Onsdag blir det kjent at analytiker Joakim Pettersen i Danske Bank tar opp dekningen av hydrogenselskapet Hexagon Purus. Banken rykker ut med en kjøpsanbefaling, og setter kursmålet til 35 kroner per aksje.

– Hexagon Purus er en tidlig pådriver i et voksende marked for hydrogen hvor distribusjon og sluttbruk vil være sentralt for vekst og vi ser fordelaktig bruk av hydrogen i tunge kjøretøyer og en rekke andre bruksområder, skriver Danske Bank til TDN Direkt.

I skrivende stund står aksjekursen i 24,06 kroner per aksje. Dersom kursmålet innfris vil investorer se en oppside på om lag 46 prosent.

Hold NEL

Til tross for at Pettersen stiller seg positive til Hexagon Purus, er han mer negativ til konkurrenten NEL.

Kursmålet oppdateres til 12,9 kroner per aksje, og får en hold-anbefaling. Med nåværende kurs på 12,93 kroner aksje, skal altså kursmålet være innfridd.

TDN skriver at bruken av grønt hydrogen er bredt ventet å øke innen slutten av dette tiåret noterer meglerhuset, som forventer at dette vil gi Nel jevn vekst i årene som kommer og hjelpe selskapet å oppnå høye ordrevolumer innen 2025. Til tross for dette mener Danske Bank at aksjen er rettferdig priset med dagens kurs. Jørgen Lande

– Forutsatt at marginene fortsetter å forbedre seg, anslår vi at Nel vil generere positive kontantstrømmer innen 2030, skriver Danske Bank til TDN.