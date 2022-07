Pareto Securities går motstrøms og oppgraderer sin anbefaling på Autostore-aksjen til kjøp fra tidligere hold, men beholder kursmålet på 20 kroner.

Da Autostore ble børsnotert i 2021 gikk aksjekursen som en kule. På det høyeste var selskapet det fjerde mest verdifulle selskapet på Oslo Børs med en markedsverdi på 153 milliarder kroner, men aksjekursen har sammen med en rekke andre vekstaksjer falt kraftig siden mars. Selskapet er nå verdsatt til omtrent 54 milliarder kroner , og mange meglerhus som tidligere har vært positive til aksjen har nå nedjustert sine estimater for både inntekt og kursmål. Blant disse har vi for eksempel ABG, som forrige uke kuttet kursmålet og nedgraderte deres anbefaling på Autostore.

Pareto velger likevel å anbefale sine kunder å kjøpe aksjen. I en oppdatering skriver meglerhuset at de tror markedet priser inn en for høy estimatrisiko i 2023 ettersom at ledertider nesten er halvert, og at risikoen for en avtakende ordreinngang har blitt fjernet sammen med kursraset på over 50 prosent så langt i år.

Short

Psquared Asset Management er et sveitsisk forvaltningsselskap som har truffet innertier på shorting av Autostore i år. Denne shorten er ennå åpen, og den totale gevinsten på shorting av Autostore-aksjer nærmer seg 400 millioner kroner.