SEB oppgraderer – ser 55 prosent oppside i gassrederi

TDN Direkt skriver i en melding at analytiker Frederik Ness i meglerhuset SEB har oppgradert gassrederiet Avance Gas fra hold til kjøp. Samtidig oppjusteres kursmålet kraftig, fra tidligere 38 kroner per aksje til 75 kroner per aksje. Med dagens kurs på 48,1 innebærer kursmålet en oppside på i overkant av 55 prosent.

Dette kommer til tross for at aksjen ble fjernet fra Pareto Securities sin juliportefølje forrige uke.

Aksjen er også en favoritt blant andre meglerhus. Mest positiv er analytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier. Han setter kursmålet til 105 kroner per aksje, og tror dermed aksjen vil doble seg og vel så det.

Oppgraderer BW LPG

Videre opplyser TDN om at SEB oppgraderer en annen gassreder, BW LPG. Aksje oppgraderes fra hold til kjøp, og kursmålet oppjusteres fra tidligere 55 til 100 kroner per aksje.

Med dagens kurs på 71,1 vil aksjen måtte stige med over 40 prosent for å innfri kursmålet.

Meglerhuset holder sine fraktrateestimater for 2022 stort sett uendret, men øker 2023-estimatet til 33.000 dollar pr dag, fra tidligere 27.000 dollar pr dag, og øker 2024-estimatet til 44.000 dollar pr dag, fra tidligere 32.000 dollar pr dag.



«Våre positive estimatjusteringer er drevet av vår forventning om økt amerikansk LPG-eksport de kommende årene. 2023 blir et år med høye leveranser, men med begrenset tilbudsvekst etter 2023, økende ineffektivitet og et gradvis strengere reguleringsmiljø tror vi at utsiktene på mellom og lang sikt er attraktive for LPG-frakt», skriver analytikerne i SEB til TDN.