Pareto nedjusterer Volue

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Volue fra 55 til 45 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering onsdag.

«Volue vil levere lønnsom vekst i 2022, og selskapets underliggende markeder utvikler seg positivt. Vi argumenterer for at aksjen har falt for mye i kjølvannet av det svake sentimentet for cleantech- og programvareaksjer. Aksjen ser veldig attraktiv ut på dagens nivåer», skriver meglerhuset.

Pareto nedjusterer kursmålet til 45 kroner for å ta høyde for høyere kapitalkostnad, drevet av høyere renter.

TDN Direkt