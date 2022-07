Oljerally på Oslo Børs

Hovedindeksen stiger med 0,31 prosent og står nå i 1.179,11.

Brent-oljen er opp 1,72 prosent til 101,38 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,91 prosent til 99,15 dollar fatet. Dette kommer etter at oljeprisen i går var under 100 dollar fatet for første gang siden april som følge av resesjonsfrykt.

Equinor klatrer 3,3 prosent til 338,90 kroner, selskapet fikk betalt mellom 109 og 111 dollar fatet i årets andre kvartal, ifølge en melding. Aker BP stiger 1,3 prosent til 318,10 kroner, og Vår Energi stiger til 2,11 prosent til 36,29 kroner.

Lufttransport

SAS fortsetter nedturen på Oslo Børs og faller 10,49 prosent til 0,446 kroner. Selskapet fraktet i juni over 1,9 millioner passasjerer . Mens SAS flyr mot konkurs, mener Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes at SAS Norge kan bli kjøpt opp av Norwegian.



Tirsdag morgen kom meldingen om at det kriserammede flyselskapet SAS søker konkursbeskyttelse i USA gjennom en såkalt chapter 11-prosess. Det kommer allerede dagen etter at pilotene i SAS besluttet å innlede streik, etter at partene ikke kom til enighet. Torsdag morgen ble det kjent at 200 flyteknikere sympatistreiker med SAS-pilotene.

Flyr publiserte torsdag morgen positive passasjertall for juni.

– Vi har over lengre tid sett en sterk trend i trafikken, særlig etter starten av skoleferien, og vi har mange utsolgte flyvninger i sommermånedene. Juni ble like bra som forventet, og vi ser at også juli blir en god måned med høye passasjertall, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr. Aksjen faller 3,35 prosent til 1,16 kroner.

I juni fraktet Norwegian 1,9 millioner passasjerer i juni, hvilket er det høyeste antallet passasjerer siden før pandemien. Aksjen åpner opp 1,6 prosent til 9,02 kroner i dag, og er opp over 6 prosent den siste uken.

Norse Atlantic startet sine flygninger i juni med store forsinkelser. Punktligheten til Norse Atlantic Airways var på 58 prosent på avgangene i juni, og 27 prosent på ankomst, viser tall fra Avinor. Aksjen er opp 1,6 prosent til 11,78 kroner.

Diverse

Nordic Nanovector har besluttet å avslutte Paradigme-studien, som har vært selskapets hovedstudie. Aksjen stupte 38,8 prosent i går, men henter seg inn 3,9 prosent til 1,60 kroner i dag. Så langt i år er aksjen ned over 90 prosent.

Zaptec omsatte for 149 millioner kroner i andre kvartal 2022, hvilket tilsvarer en vekst på 61 prosent sammenlignet med samme periode foregående år. I andre kvartal var eksportandelen på 70 prosent, sammenlignet med 41 prosent for samme periode i 2021. Aksjen synker 0,25 prosent til 40,40 kroner, etter onsdagens oppgang på 12,4 prosent.



Protector Forsikring fyker opp 5,38 prosent til 103,8 kroner etter at tidligere toppsjef i selskapet Sverre Bjerkli kom ut med en svært positiv analyse av selskapet. Han satte kursmålet til 200 kroner.

Norsk økonomi

SSB publiserte torsdag morgen nøkkeltall for norsk økonomi. BNP for fastlands-Norge falt 0,2 prosent i mai, og norsk industriproduksjon var ned 2,2 prosent.